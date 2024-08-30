Правительство во вторник поддержало поправки к правилам о полосе государственной границы Латвии, которые облегчат борьбу с контрабандой с использованием Даугавы, сообщает агентство LETA.

В поправках расположение полосы патрулирования приближено по возможности ближе к линии берега с учетом естественного рельефа и возможностей создавать новые постройки.

В случае, если полоса патрулирования будет оборудована ближе к линии госграницы, то пограничники в зимний и весенний периоды не будут иметь реальной возможности передвигаться по оборудованной полосе патрулирования, пояснили в Министерстве внутренних дел (МИД).

В связи с этим размеры полосы патрулирования, в том числе ее длина выбраны для обеспечения бесперебойного перемещения пограничников вдоль границы при ее обследовании, подчеркивают в МИД. Возведение забора предусмотрено только вокруг наблюдательных вышек.

Качественно оборудованная полоса патрулирования и полоса надзора за пограничными знаками как можно ближе к государственной границе и береговой линии реки Даугавы существенно облегчат борьбу с контрабандой, а также эвакуацию людей во время спасательных операций, пояснили в МИД.

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