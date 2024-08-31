Попытки нарушить работу латвийских сайтов никуда не делись - на прошлой неделе прошла очередная волна атак, но в основном им удалось лишь замедлить работу сайтов, но не парализовать их полностью. Об этом пишет LETA со ссылкой на Lsm.lv.

"В данном случае речь идет о множестве конкретных запросов, например, в поле поиска. Если за секунду сделать много запросов к поисковой строке, то это сильно замедлит весь сайт или сделает его недоступным", - пояснила руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере ИТ-безопасности "Cert.LV" Байба Кашкина.

Схема атак аналогична прежней - перегрузка соединениями с большого количества компьютеров. На вопрос, действительно ли атаки организуют российские и белорусские службы, эксперты отвечают утвердительно. "Есть хактивисты, которые очень открыто поддерживают агрессию и политику России. Атаки напрямую связаны с оказанием Латвией поддержки Украине, очередным пакетом помощи", - объяснила Кашкина.

В Латвийском государственном центре радио и телевидения, которому поручено защищать интернет-ресурсы госучреждений, дают такие же комментарии. "Атаки в основном политически мотивированы. Есть признаки централизованных, оплаченных атак", - рассказала представитель центра Винета Спругайне.

В большинстве случаев это заранее спланированные атаки, которые длятся несколько дней. На прошлой неделе это было всего несколько дней, но в прошлом году был установлен рекорд, когда атака длилась два месяца.

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