В пятницу к 16:00 на шестнадцати станциях наблюдений был побит рекорд максимальной температуры воздуха 30 августа, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая высокая температура воздуха во второй половине дня составила +31,6 градуса в Мерсрагсе, кроме того, отметка в +31 градус достигнута в Бауске, Добеле, Стальгене и Руцаве. Рекорд жары побит также в Айнажи, Алуксне, Екабпилсе, Лиепае, Мадоне, Павилосте, Салдусе, Скривери, Стенде, Вентспилсе и Зосени, а в Гулбене он повторен.

30 августа 1992 года в Дагде температура воздуха поднялась до +31,7 градуса, это рекорд всей страны для этой даты. А рекорд жары предпоследнего дня августа в столице составляет +31,1 градуса и был зафиксирован в 1938 году.

Как сообщалось, в субботу начиная с запада Латвию будет пересекать холодный атмосферный фронт. Ночью в Курземе ожидается дождь, местами пройдут сильные дожди и возможна гроза, в первой половине дня дождевые облака достигнут центральной части страны, а позже - восточной. Максимальная температура воздуха в субботу составит +19...+22 градуса, до дождя в Латгале и на востоке Видземе воздух еще прогреется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

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