1 сентября в Латвии вступит в силу разработанный Министерством обороны (МО) закон о кибербезопасности. Одновременно с этим в Латвии начнет работу новое учреждение — Национальный центр кибербезопасности.

Центр кибербезопасности будет работать в качестве единого контактного пункта по вопросам кибербезопасности и осуществлять надзор за внедрением национальных требований в этой сфере.

Функции центра будет координировать Минобороны в сотрудничестве с подразделением Института математики и информатики Латвийского университета "Cert.lv". Генеральным директором центра станет заместитель государственного секретаря МО — директор по политике.

Новый закон коснется поставщиков критически важных и значимых услуг, а также критической инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий.

Теперь надзор за поставщиками критически важных и значимых услуг, проверку документации и инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, а также выполнение корректирующих мер будет осуществлять Национальный центр кибербезопасности, говорится в законе. А надзор за соблюдением требований кибербезопасности критической инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий будет обеспечивать Бюро по защите конституции (SAB).

Кроме того, закон предусматривает установление минимальных требований к кибербезопасности для поставщиков критически важных и значимых услуг и критической инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, а также требования по безопасности дата-центров.

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