Депутата Елгавской краевой думы Юриса Разживина (LZS) судят за то, что тот толкнул и ударил мужчину по лицу, выяснило агентство LETA.

Согласно обвинению, депутат 14 ноября 2023 года в одном из образовательных учреждений Елгавского края во время конфликта в порыве гнева умышленно толкнул потерпевшего. В результате потерпевший упал на пол, а обвиняемый продолжил свои преступные действия и упал телом на потерпевшего, и умышленно ударил его кулаком по лицу.

В прокуратуре пояснили, что в результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему были нанесены телесные повреждения, которые по своему характеру являются телесными повреждениями средней тяжести и которые послужили основанием для длительных проблем со здоровьем.

Разживин не стал комментировать подробности произошедшего, но сказал, что конфликт связан с личными обстоятельствами в семье и супругой. Пострадавший мужчина не является жителем Елгавского края. "Это не связано с какой-то вседозволенностью меня как депутата. Ничего и не было скрыто и было доложено в правоохранительные органы", - утверждал депутат.

Он считает, что из-за судебного процесса ему не нужно слагать депутатский мандат, так как уголовное дело не связано с политической деятельностью.

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