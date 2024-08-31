Учебный процесс не будет пересекаться с ремонтными работами, но неудобства будут, пояснила председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина в передаче Labrīt на Латвийском радио. Для проведения ремонтных работ самоуправление берет средства у государства, поэтому все работы невозможно завершить за летние каникулы. Об этом пишет LSM.lv.

В думе не назвали точное количество школ, где ремонт продолжится во время учебного года. В целом за государственные средства в этом году ремонтируются 42 школы т спортивные школы, а также 41 дошкольное учреждение. В целом инвестировано более 32 миллионов евро.

Дума также надеется начать в этом году строительство новой школы в Межапарке и дошкольного учреждения в Скансте. Таким образом планируется решить проблему нехватки мест в учебных заведениях. Больше всего мест не хватает в центре столицы.

В Риге свои двери в этом году откроют 97 школ. В них будут учиться как минимум 68 000 детей.

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