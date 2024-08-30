В первой половине года латвийские страховщики получили заявления о 16 016 дорожно-транспортных происшествиях. Из них 11 327 — или 70,7% — были зафиксированы с помощью согласованного извещения, сообщили агентству LETA представители Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

При этом 1629 согласованных извещений, или 14,39%, были заполнены и поданы в электронном виде через мобильное приложение "LTAB OCTA".

Доля согласованных извещений растет год от года, рассказал председатель правления LTAB Янис Абашинс. Так, в первые шесть месяцев 2020 года с помощью согласованных извещений было зафиксировано 64,4% происшествий, а в прошлом году за первую половину года — уже 70,15% ДТП.

Согласованное извещение можно заполнить в случае, если при ДТП нет физически пострадавших людей, не нанесен ущерб третьим лицам, если в аварии участвовали не более двух транспортных средств, а их водители могут договориться друг с другом о причине и виновнике аварии.

Согласованное извещение — это комплект бланков, в которых указываются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Свидетельства подкрепляются подписями участников ДТП.

Такое извещение было введено в Европе с целью фиксации ДТП и рассмотрения требования пострадавших о компенсации ущерба транспортным средствам без привлечения полиции. Согласованное извещение в странах Европейского Союза (ЕС) имеет единую форму — его можно заполнить и подать также в случае ДТП в любой из стран ЕС.

LTAB разработало мобильное приложении "LTAB OCTA" в 2018 году и с его помощью можно заполнить форму согласованного извещения в электронном виде на любом смарт-устройстве.

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