Наибольшее запланированное сокращение расходов на основные государственные функции в государственном бюджете будущего года и в последующие три года ожидается в министерствах сообщения, внутренних дел и финансов, сообщили агентству LЕТА представители Министерства финансов.

Объем финансирования Министерства сообщения, которое будет урезаться в 2025-2028 годах, ежегодно составит 8 114 716 евро, Министерства внутренних дел - 6 957 911 евро, а Минфина - 5 868 090 евро.

Объем урезаемого финансирования Министерства обороны составляет 5 076 004 евро, Министерства иностранных дел - 3 275 652 евро, Министерства здравоохранения - 3 151 980 евро, Министерства благосостояния - 2 934 154 евро, Министерства культуры - 2 792 367 евро, Министерства образования и науки - 2 786 412 евро, Министерства юстиции - 2 677 171 евро, Министерства экономики - 2 514 016 евро, Министерства климата и энергетики - 1 121 778 евро, Министерства земледелия - 1 073 472 евро, Министерства умного управления и регионального развития - 891 420 евро, Кабинета министров - 498 331 евро, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 175 308 евро, Фонда общественной интеграции - 91 218 евро.

С учетом установленных правительством министерствам основных принципов и задач приоритетных мер при подготовке законопроекта о госбюджете Минфин подсчитал и отправил каждому министерству и центральным госучреждениям информацию об объеме сокращения расходов на основные государственные функции в госбюджете будущего года и на последующие три года.

Между тем, сами министерства пока не раскрывают информацию о том, удалось ли им найти варианты экономии в своих бюджетах.

Например, в Министерстве юстиции агентству ЛЕТА указали, что дискуссии продолжаются и пока нет информации, которую можно предоставить. В Минздраве и Минблаге также подчеркнули, что работа еще продолжается, не предоставив более подробной информации.

В свою очередь, в Министерстве климата и энергетики отметили, что до принятия соответствующих решений ждут от Минфина информацию об объеме урезаемого финансирования для каждого ведомства.

У министерств осталось не так много времени, чтобы разобраться, на каких программах и сколько именно можно будет сэкономить, поскольку соответствующие доклады они должны предоставить уже ко вторнику.

Как сообщалось, с учетом того, что в бюджете будущего года на новые приоритеты нет денег, поскольку фискальное пространство на 2025 год отрицательное, министерствам дано поручение провести пересмотр своих бюджетов с целью изыскать финансирование для обеспечения безопасности государства.

Отраслевые министерства до 3 сентября должны представить в Минфин информацию о распределении урезаемого финансирования по программам, подпрограммам и кодам классификации расходов.

С целью обеспечения финансирования заявленных приоритетов безопасности предложено горизонтально сократить расходы министерств - путем подсчета расходов на товары и услуги с целью добиться общей экономии в размере 50 млн евро, или 11%.

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