В июле уровень безработицы в Латвии составил 6,9% и был выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу статистическим бюро ЕС Eurostat.

Согласно этим данным, самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в июле был в Испании (11,5%), за ней следуют Греция (9,9%), Финляндия (8,4%), Швеция (8,3%), Литва (8%), а также Эстония и Франция (по 7,5%).

Самый низкий уровень безработицы в июле зарегистрирован в Чехии (2,7%), за которой следуют Польша (2,9%), Мальта (3%) и Словения (3,3%).

В ЕС безработица, согласно выровненным по сезону данным, в июле была в среднем на уровне 6%, а в странах еврозоны в среднем она составила 6,4%.

По данным Eurostat, в июле без работы в блоке были 13,108 млн человек, из них 10 990 млн - в странах еврозоны.

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