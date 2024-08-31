По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последний день августа в ряде районов Латвии пройдут кратковременные дожди.

Как отмечают синоптики, днем ожидается переменная облачность. Также возможны грозы. Дует слабый южный ветер, который в течение дня сменит направление на западное.

Температура воздуха +18..+23 градуса, в восточных районах будет теплей — до +29 градусов.

В Риге переменная облачность, после обеда — небольшие дожди. Дует западный, северо-западный ветер, температура воздуха +19..+20 градусов.

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