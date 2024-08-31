Согласно данным декларации, в прошлом году начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме заработал 82 422 евро.

Годом ранее доходы главы Антикоррупционного ведомства составили 98 086 евро.

В дополнение к зарплате Страуме получил в прошлом году компенсацию в размере 6 898 евро от Министерства по делам регионального развития и защиты окружающей среды.

В собственности шефа KNAB в прошлом году была земля (совместная) и квартира в Икшкиле, а также автомобиль BMW 420i (2016 года выпуска).

В прошлом году Екабс Страуме накопил 5036 евро.

Долговые обязательства начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в 2023 году составили 63 888 евро (годом ранее — 73 476 евро).

Также глава Аникоррупционного ведомства задекларировал накопления в частных пенсионных фондах.

Екабс Страуме возглавил KNAB 15 июня 2017 года.

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