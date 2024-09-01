В этом году над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах.
В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.
Например, на этой неделе Воздушные силы сообщили в твиттере, что патрульные самолеты НАТО вылетели с военной базы в Лиелварде и отправились на вызов, чтобы идентифицировать российский самолет "Ил-20", который регулярно летает над Балтийским морем без транспондера или плана полета.
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