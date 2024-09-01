Мужчина решил приобрести однокомнатную квартиру в Риге — по очень привлекательной цене. Но когда аукцион завершился, выяснилось, что он купил не всю квартиру, а только долю — комнату. Присяжные адвокаты говорят: такие ситуации — не редкость, а перед покупкой нужно обязательно выяснить, продается ли все имущество, принадлежащее одному лицу, или же только какая-то доля, сообщает rus.LSM.lv.

В программу 4.studija Латвийского телевидения обратился зритель Язепс Янишевс, который два года назад приобрел на аукционе недвижимость в столице. Сперва он думал, что покупает однокомнатную квартиру. Однако позже выяснилось, что он приобрел комнату в двухкомнатной квартире.

Язепс утверждал, что перед аукционом у него не было возможности удостовериться, как выглядит покупаемое им жилье — его попросту не пустили в дом. Несмотря на это, он все же приобрел недвижимость за 6520 евро.

И только затем мужчина понял, что приобрел долю в совместной собственности. Хотя он зарегистрировал ее в Земельной книге, а затем задекларировался по новому предполагаемому месту жительства, попасть в квартиру он так и не смог.

"Я созвонился, пришел сюда, сказал, что я владелец одной комнаты — пустите меня внутрь! Женщина выставила передо мной молодого мужчину, который принялся оказывать на меня психологическое давление. Если бы я не ушел — оказал бы и физическое давление. Внутрь меня не пустили. Я написал заявление в полицию о насилии. Полиция не прореагировала", - утверждает Язепс.

Пытался продать комнату, но и потенциальных покупателей не пускают

Язепс хотел попасть в приобретенную им комнату, чтобы хотя бы посмотреть, как она выглядит. Однако вторая владелица квартиры по телефону была непреклонна.

Язепс обратился в суд. И хотя тот постановил, что Язепс должен "вступить во владение", в приобретенную им комнату его все равно не пускали.

Визит судебного исполнителя, которому Язепс заплатил 160 евро, тоже не привел к желаемому результату.

"Мне "вторая сторона" показала туалет, лестничную клетку, земельный участок, но не квартиру, где я прописан — мое имущество", - поделился Язепс.

Он признает: часть совместной собственности он купил из-за неосведомленности. И двое абсолютно посторонних людей не могут жить в двух проходных комнатах. Особенно, когда не ладят друг с другом.

Язепс пытался предложить второй собственнице различные варианты решения возникшей ситуации: оплату аренды или откуп в рассрочку. Он пытался и продать комнату, но и потенциальных покупателей хозяйка на порог не пустила.

Вторая сторона предложила выкупить комнату Язепа

В сопровождении съемочной группы программы 4. studija Язеп вновь попытался попасть в свою собственность — вместе с полицией и судебным приставом. В квартиру вторая собственница их не пустила, но огласила целый список коммунальных платежей, которые Язепс за эти два года не оплатил.

Эта встреча оказалась более продуктивной, чем предыдущие — вторая собственница сама предложила выкупить комнату Язепа.

Программа 4.studija выяснила, что сделка успешно состоялась, а Язепс продал свою долю теперь уже бывшей совладелице. Хотя этот абсурд длиною в два года завершился, юристы признают: такие ситуации не являются редкостью.

Адвокат: нужно убедиться, что именно приобретается

Присяжный адвокат Евгений Шумейко признал, что время от времени сталкивается с ситуациями, когда люди — недостаточно углубившись в ситуацию и не выяснив свои права — только после покупки узнают, что стали совладельцами совместной собственности. Совместная собственность — это право на одну неделимую вещь, принадлежащую нескольким лицам. Без согласия других совладельцев распоряжаться своей долей нельзя — ни продавать, ни перестраивать, ни сдавать в аренду.

Аукцион — другое дело. И совладельцы могут в нем участвовать, пояснил Шумейко.

Адвокат отметил, что сейчас аукционы проводятся в электронном виде. И на соответствующем портале можно увидеть выписку из оценки недвижимости, в которой, среди прочего, говорится, является ли объект собственностью одного лица или же речь идет о продаже доли.

Все, кто намерен купить квартиру с аукциона, говорит адвокат, в случае сомнений должны связаться с судебным исполнителем или обратиться к юристу. Решение, к которому удалось прийти Язепу и второй совладелице, гораздо выгоднее для обеих сторон, чем возможная судебная тяжба.

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