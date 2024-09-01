В сентябре тарифы на тепловую энергию снизят девять коммерсантов, регулируемых Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), а четыре коммерсанта, чьи тарифы снизились в предыдущие месяцы, свои расценки повысят, сообщили агентству LETA представители SPRK.

В частности, с сентября снизятся тарифы на тепло для жителей Муцениеки, Ропажи, Кулдиги, Олайне, Плявиняс, Саласпилса, Добеле, Кандавы, Ливаны и других населенных пунктов.

Тарифы на тепло с сентября повысятся для жителей Цесиса, Айзкраукле, Валмиеры, Мадоны, Эргли, Лубане и других населенных пунктов.

С 1 сентября тариф на теплоэнергию SIA "Vilkme" снизится в Закумуйже и составит 97,68 евро за мегаватт-час (МВтч), в Силакрогcе тариф снизится до 96,87 евро за МВтч, в Муцениеки - до 95,95 евро за МВтч, в Ропажи - до 95,16 евро за МВтч.

С сентября тариф предприятия SIA "Jelgavas novada KU" в Ане снизится до 84,5 евро за МВтч, а в Бранкcе тариф составит 80,6 евро за МВтч.

Тариф AS "Olaines ūdens un siltums" в Яунолайне и Стуниши с сентября снизится до 83,46 евро за МВтч, а в Олайне и Паролайне - до 73,5 евро за МВтч.

Тариф SIA "Kuldīgas siltumtīkli" в Кулдиге, Приедайне, Падуре, Пельчи, Озолах, Ренде и Межвалде составит 80,9 евро за МВтч.

Также с сентября снизит тарифы на тепловую энергию SIA "Dobeles enerģija" - для жителей Добеле, Кримуне и Тервете она составит 65,86 евро за МВтч. Тариф SIA "Kandavas komunāļiļi sluški" в Кандаве, Ване и Занте снизится до 77,56 евро за МВтч. МВтч.

Кроме того, снизится тариф SIA "Pļaviņu komunāļie sukuri" в Плявинясе и составит 75,49 евро за МВтч, тариф SIA "Salaspils siltums" в Саласпилсе и Саулкалне составит 66,26 евро за МВтч, а тариф SIA "Līvānu siltums" в Ливанах снизится до 61,59 евро за МВтч.

С 1 сентября тариф на теплоэнергию SIA "Adven Latvia" в Цесисе повысится c 70,99 евро до 71,85 евро за МВтч, тариф SIA "Aizkraukles siltums" в Айзкраукле и Айзкрауклского края повысится с 63,62 до 64,76 евро за МВтч, а тариф SIA "Valmieras udes" в Валмиере и Виестуре вырастет с 71,62 до 72,21 евро за МВтч.

Самой большой рольший рост тарифов - с 74,74 до 88,77 евро за МВтч - ожидается в сентябре для пользователе SIA "Madonas siltums" - в Мадоне, Айзпурве, Дзелзаве, Лиезере, Озолах, Биксере, Кусе, Баркаве, Эргли, Лубане и Ляудоне.

В SPRK поясня.т, что "Madonas siltums" включила в тариф все затраты на доставку теплоэнергии.

SPRK утверждает тарифы без налога на добавленную стоимость.

Заместитель директора Департамента энергетики SPRK Айвис Рейнхолдс сообщил, что, готовясь к отопительному сезону, коммерсанты стараются обеспечить и приобрести топливо на весь отопительный сезон по максимально низкой цене. После завершения предыдущего отопительного сезона этим летом коммерсанты осуществили новые закупки топлива, в которых по сравнению с предыдущим сезоном затраты на топливо на данный момент ниже.

Рейнхолдс пояснил, что по большей части тарифы на тепло снижаются, если не возникают дополнительные условия, способствующие повышению тарифов. Например, покупка новых основных средств или другие затраты на оказание услуги. Есть также торговцы, тарифы которых меняются каждый месяц в зависимости от изменения цен на топливо на рынке.

Учитывая, что летом нет отопления и кое-где не подается горячая вода, изменения в тарифах для населения ощутятся после получения первого счета за отопление осенью.

В настоящее время SPRK оценивает 20 полных проектов тарифов на теплоснабжение и 20 проектов тарифов на теплоснабжение, определенных самими коммерсантами.

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