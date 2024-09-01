Время работы пункта технического осмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Риге на улице Антенас, 2, будет сокращено по воскресеньям на один час, сообщили агентству LETA в дирекции.

Сейчас пункт технического осмотра CSDD в Риге на улице Антенас, 2, по будним дням (понедельник - пятница) работает с 8.00 до 20.00, по субботам - с 8.00 до 19.00, по воскресеньям c 8.00 до 17.00.

А с 8 сентября время работы станции техосмотра сократится на час - с 8.00 до до 16.00.

В Дирекции автотранспорта поясняют, что график работы техосмотра будет изменен в связи с уменьшением потока клиентов в выходные дни.

Техосмотр автомобиля в CSDD включает в себя проверку работоспособности светотехнических приборов и угла их освещения. Также эксперты тестируют аварийную сигнализацию, звуковой сигнал, работу омывателей и подсветку номерных знаков. Дополнительно проверяют давление в шинах, люфт рулевой рейки, состояние подвески.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером дирекции является Министерство сообщения.

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