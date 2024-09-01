С 1 сентября в Латвии начался официальный сезон охоты на взрослых самцов благородного оленя, сообщили агентству LETA в Государственной лесной службе.

На взрослых самцов благородных оленей в Латвии разрешена охота с 1 сентября 2024 года до 15 февраля 2025 года.

15 августа в Латвии начался сезон охоты на козлят косуль и козлят до года, который продлится до 30 ноября. Также с 15 августа стартовал сезон охоты на молодых самцов благородного оленя возрастом до двух лет, он продлится до 31 марта.

В охотничьем сезоне 2024/2025 годов разрешено добыть 1625 оленей.

По оценкам Государственной лесной службы (VMD), в настоящее время в Латвии проживает около 68 тысяч благородных оленей.

Государственная лесная служба ведет контроль за соблюдением нормативных актов по лесному хозяйству, охоте и охране природы, а также осуществляет лесопожарную защиту. Служба ведет Государственный реестр лесов, в котором собираются сведения о лесе, хозяйственной деятельности, охотничьих и промысловых животных.

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