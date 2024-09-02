Перед общественными СМИ Латвии стоит задача обращаться и к меньшинствам, проживающим в стране, заявила в интервью агентству LЕТА министр культуры Агнесе Лаце, комментируя включенное в концепцию национальной безопасности условие, согласно которому с 1 января 2026 года контент общественных СМИ должен производиться только на латышском языке и на языках, относящихся к европейскому культурному пространству.

В основных направлениях медиаполитики четко определена цель укрепления медиасреды на основе латышского языка, сказала министр.

Она также считает, что сектор СМИ долгое время оставался без четкого направления и без ясных целей, за исключением предложения "в последний момент" в концепции национальной безопасности.

По словам Лаце, Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) предложил решение для реализации сути концепции национальной безопасности - создать единое информационное пространство, обращаясь при этом и к меньшинствам. С 1 января 2026 года должен начать действовать новый подход, как обращаться к меньшинствам через общественные СМИ.

По словам министра культуры, разработка этого подхода станет совместной задачей SEPLP и нового совета объединенных общественных СМИ. "Мы видим, что изменения уже происходят, например, теперь есть не "Rus.lsm", а "Lsm+", что гораздо яснее показывает, на какие еще группы пытаются выйти СМИ. Это изменения по существу", - подчеркнула Лаце.

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