Знания и навыки - это главный ключ к успеху, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") , поздравляя учителей, учеников, студентов и родителей Латвии с началом нового учебного года. А министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") пожелала учащимся развивать лидерские качества и самоорганизацию.

"Знания и навыки, развитие своего потенциала, предприимчивость и творчество - это залог успеха для человека, общества и страны, поэтому образование играет огромную роль", - сказала она.

Премьер-министр пожелала учителям удовлетворения от признания их труда и "счастья в том, чтобы вдохновлять и мотивировать своих учеников на достижение все более высоких результатов в учебе и в жизни". "Вклад педагогов не только формирует академические знания детей и молодых людей, но и помогает развивать их характер и жизненные навыки. Спасибо вам за этот упорный труд и вклад в развитие Латвии", - сказала Силиня.

Она пожелала ученикам и студентам "укреплять в себе истинные ценности" и развивать таланты и навыки, которые они смогут использовать в своем будущем и на благо Латвии. "Пусть этот учебный год принесет новые приключения, развивающие личность, и дружбу, которая сохранится на всю жизнь", - сказала политик.

Родителям премьер-министр пожелала, чтобы их дети были уверены в своих силах, а также напомнила о необходимости эмоциональной и практической поддержки детей.

"В новом учебном году пусть у каждого будет возможность развиваться и чувствовать себя частью общества в среде, где мы отдаем друг другу лучшее", - сказала Силиня.

В свою очередь, министр образования Анда Чакша пожелала школьникам развивать лидерские навыки и самоорганизацию. А также - способность критически мыслить, коммуникацию и стрессоустойчивость.

Чакша отметила, что в последние годы в латвийской системе образования был сделан больший акцент на работу с детьми, имеющими трудности в учебе, но работа с талантливыми детьми отставала.

В интервью LTV "Rīta panorāma" министр также сообщила, что за последние два года дополнительный объем средств, направленных на образование, составил около 300 миллионов евро, из которых около 75% было потрачено на повышение зарплат.

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