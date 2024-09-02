В этом году исполнилось десять лет с тех пор, как Россия вторглась на восток Украины и аннексировала Крым. Тогда, в 2014 году, жителей Латвии пугали украинским сценарием - чтобы этого не произошло, должно произойти национальное примирение. Таков был лозунг предвыборной кампании, лицом которой был Айнар Шлесерс, а спонсором - организация "Национальное примирение" (Nācijas izlīgums). Анализируя годовые отчеты организаций, программа Nekā personīga обнаружила, что среди спонсоров кампании есть предприятие, принадлежащее семье ближайшего друга российского президента.

В 2014 году Шлесерс заявил, что возвращается в политику и будет баллотироваться на выборах в Сейм от партии Vienoti Latvijai. Он привлек в команду бывших премьер-министров Айгарса Калвитиса и Ивара Годманиса, а летом 2014 года занялся продвижением партийных локомотивов. Однако кампания началась гораздо раньше - уже в январе Шлесерс вместе с двумя членами правления партии Vienoti Latvijai Андрисом Пудансом и Мареком Зелтиньшем основал объединение "Национальное примирение", и в марте началась широкая реклама. В кадрах первого видеоролика использованы жестокие сцены Майдана в Украине. Реклама появилась через пару недель после оккупации Крыма российскими войсками.

Программа Nekā personīga цитирует рекламный текст объединения "Национальное примирение": "От слов до пуль один шаг. Украина никогда не должна повториться в Латвии. Латвия никогда не будет российской губернией. Латгалия никогда не будет Крымом. Внешне мы в безопасности - в Европе и НАТО. Угрозы исходят от нас самих. Мы вымираем, молодежь уезжает, малыши не рождаются. За 20 лет осталась четверть Латвии. Европа нам не поможет. Нам, латышам, нужно объединять народы с разными культурами, но общим государством".

"Основой национального примирения является латышский язык – единственный государственный язык в Латвии. Мы будем уважать все языки, но здесь Латвия. Экстремисты с лозунгами "русские идут" и "фашизм не пройдет" хотят оставить нас в прошлом, но нам надо думать о завтрашнем дне, а времени мало. Давайте простим друг другу, давайте не отдадим латвийских русских России. Это наши люди. Треть Латвии не должна чувствовать себя лишней без своей родины и страны. Русский, украинец, еврей. Лютеранин, православный или католик. Это часть Латвии, потому что сильнейший делает шаг навстречу. Сейчас настал момент, чтобы люди возвращались, чтобы Латвия стала богатой, чтобы дети рождались в больших и крепких семьях. Будем же едины ради Латвии. Время пришло. Айнар Шлесерс".

В другом рекламном ролике организации звучит призыв не закрывать русские школы. Там говорится, что в событиях на Украине виновата не российская агрессия, а отсутствие национального примирения.

Тогда пресса спросила Шлесерса, почему рекламу оплатила некая организация, а не партия Vienoti Latvijai. Как сообщает Nekā personīga, он ответил, что обращается к латвийскому обществу, а не к избирателям, "как частное лицо" и продвигает идею национального примирения.

На пожертвования партиям есть ограничения. Предприятие не могут делать пожертвования, существует лимит суммы. Для организаций таких ограничений нет. Отчет о пожертвованиях организации показывает, что в 2014 году она получила 350 тысяч евро.

Как выяснила программа Nekā personīga, 75 тысяч евро "Национальному примирению" пожертвовал бизнесмен Михаил Ульман, который сейчас обвиняется по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. 40 тысяч пожертвовала компания Ad Hook Digital, ныне переименованная в Forestry Finance. Ее крупнейшим владельцем является деловой партнер Ульмана Герман Савицкий. Еще 35 тысяч евро поступило от компании MB Investments. Сейчас она ликвидирована, но среди исторических владельцев и руководителей можно найти Ульмана и Савицкого. 100 тысяч пожертвовал Rietumu Banka, еще 100 тысяч - SIA Dzintaru 28, занимавшееся девелопментом жилого дома в Юрмале.

Строительство на проспекте Дзинтару, 28 началось в 2014 году. Следовательно, по данным Nekā personīga, на тот момент у компании еще не было квартир для продажи. Единственным доходом был кредит, и владельцы выделили 100 000 евро для пожертвования организации "Национальное примирение".

На тот момент 25% долей компании принадлежало предпринимателю в сфере недвижимости Наталье Рудзите, а крупнейшими владельцами по 34% были компания с Британских Виргинских островов со скрытыми владельцами Wexford Finance и гражданин России Кирилл Ковальчук. 7% принадлежало Александру Орджоникидзе.

По данным Nekā personīga, Ковальчук представляет одну из самых влиятельных семей России. Он возглавляет "Национальную медиагруппу", владеющую акциями многих печатных изданий, а также телеканалов, таких как "Первый канал", важнейший для пропаганды. Компания принадлежит брату отца Кирилла Юрию Ковальчуку. Совет директоров "Национальной медиа-группы" возглавляет Алина Кабаева, женщина, которая считается матерью младших детей Владимира Путина.

Отец Кирилла Ковальчука Михаил возглавляет главное научное учреждение по атомной энергетике - Курчатовский институт, а его брат Юрий считается вторым по влиятельности человеком в стране. Он близкий друг и личный банкир Владимира Путина. Ему принадлежит медиаимперия, банк "Россия" и, по данным Алексея Навального, резиденция Путина в Валдае.

"Ковальчук - один из немногих людей, которым Путин действительно доверяет", - заявил политтехнолог и консультант Аббас Галямов в программе Nekā personīga. "Ковальчук гораздо влиятельнее, чем другие люди из ближайшего окружения Путина — Ротенберги, Тимченко. Да, это бизнесмены, которым Путин поручил и позволил зарабатывать деньги, то есть это путинские щупальца, запущенные в российскую экономику. Но Ковальчук, кроме того, управляет и политическими инструментами, с помощью которых Путин удерживает власть". Галямов подчеркивает, что именно Ковальчук был одним из идеологов войны на Украине. Он уверен, что Кирилл Ковальчук не решился бы самостоятельно финансировать политические кампании в Латвии.

""Национальное примирение? Я никогда не был связан с такой организацией. Извините", - сказал Айнар Шлесерс Nekā personīga, заявив, что не помнит о своем членстве в подобной организации, и спрашивать об этом надо у Андриса Пуданса и Марека Зелтиньша. На вопрос, знает ли он Ковальчука, Шлесерс ответил: "Не знаю, я с таким человеком никогда не встречался".

Как сообщили в передаче, организация "Национальное примирение" была ликвидирована после избирательной кампании 2015 года. Кирилл Ковальчук попал под санкции США в 2016 году, он также находится под санкциями в Европе, Украине, Великобритании и других странах. Доли Ковальчука в латвийской компании Dzintaru 28 перешли к его жене Кире. Теперь вся компания официально принадлежит деловому партнеру Ковальчука Александру Орджоникидзе, известному в России как медиаменеджер, пропагандист и внук известного соратника Сталина.

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