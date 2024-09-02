В понедельник, 2 сентября, в школах Латвии начался новый учебный год. Посвященные Дню знаний мероприятия посетили как маленькие школьники, так и ученики постарше, а также государственные и муниципальные должностные лица.

Например, президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил Рижскую 72-ю среднюю школу, Рижскую украинскую среднюю школу и Рижскую среднюю школу Страздумуйжи.

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поздравила с началом нового учебного года воспитанников Саласпилсской 1-й средней школы и Саласпилсской основной школы, а спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) поздравила учащихся Царникавской средней школы и Рижского Государственного техникума.

Между тем, мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") посетил Рижскую Государственную немецкую гимназию, а вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) - Рижскую среднюю школу имении Наталии Драудзини, Рижскую вальдорфскую школу и Рижскую 41-ю среднюю школу. Вице-мэр Линда Озолиня ("Код для Риги") посетила Рижскую английскую гимназию.

В этом году в школу пошли 224 322 ученика, 20 657 из них - в 1-й класс.

В образовательных учреждениях будут работать 25 879 педагогов.

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