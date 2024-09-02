В понедельник, 2 сентября, в связи с поездкой сотрудников муниципального предприятия Rēzeknes siltumtīkli в Прагу было уволено правление компании, сообщили в самоуправлении.

Учитывая тот факт, что в СМИ была распространена информация о нецелесообразном использовании финансовых средств в Rēzeknes siltumtīkli в то время, когда Резекненское самоуправление находится в тяжелом финансовом положении, в понедельник на основании Закона об управлении долями капитала публичных лиц и обществами капитала было созвано чрезвычайное собрание.

В ходе собрания было принято решение об отставке члена правления Rēzeknes siltumtīkli в области корпоративного управления Гунты Гайлумы и члена правления предприятия в области тепловой энергетики и теплоснабжения Яниса Павулса. В муниципалитете пояснили, что принятые руководством предприятия решения не только подрывают престиж самоуправления и не способствуют стабилизации общего финансового положения, но и свидетельствуют о неудовлетворительном управлении обществом капитала, особенно в период финансового кризиса муниципалитета, тем самым деряя доверие владельца долей капитала.

Также были утверждены поправки к уставу предприятия, согласно которым в правлении компании в дальнейшем будет работать только один человек.

Согласно предусмотренному законом порядку, в должности члена правления предприятия был утвержден Алдис Межалс. Срок полномочий избранного таким образом члена правления не может превышать одного года. Новый член правления будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен тот или иной кандидат.

В пятницу, 30 августа, в связи с этим случаем был отстранен от должности исполнительный директор самоуправления Раймондс Олехно, подтвердила руководитель временной администрации муниципалитета Гуна Пуце.

Несмотря на то, что муниципалитет "затянул пояса", за "поездку для тимбилдинга" было заплачено 23 440 евро, сообщила в пятницу местная газета Rēzeknes Vēstis. По данным издания, в поездку отправились 40 человек, в том числе 15 членов семей сотрудников. В компании заявили, что поездка была "организована экономически выгодным способом".

Авиарейс якобы был "частью инициативы правления по сплочению коллектива с целью укрепления и улучшения культуры, мотивации и лояльности коллектива".

Пуце сообщила агентству LETA, что Олехно, как представитель держателя частей капитала Rēzeknes siltumtīkli, был отстранен от работы до выяснения обстоятельств.

Глава временной администрации считает, что в то время, когда вновь рассматривался вопрос о повышении тарифа на отопление, использование средств на такие поездк не оправдано.

Согласно данным Firmas.lv, в прошлом году оборот предприятия составил 16 595 455 евро, а прибыль - 852 272 евро.

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