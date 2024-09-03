Ивета столкнулась с ситуацией, когда в один вечер она с ребенком обратилась за помощью в Детскую больницу, но не попала даже в приемное отделение. Им посоветовали ждать до утра. Ивета не писала официальную жалобу, поэтому больница не смогла объяснить, как такое могло произойти.Однако в больнице признали, что такой ситуации быть не должно было, и призвали родителей сообщать о подобных случаях официально, отмечает передача 4. Studija на Латвийском телевидении (LTV). Об этом пишет LSM.lv.

1 августа Ивета, увидев, что с глазом ее ребенка что-то не так, решила не вызывать неотложную медицинскую помощь, а самостоятельно отправиться в Детскую больницу. Когда она подошла к двери медучреждения и нажала кнопку вызова, ее попросили объяснить ситуацию.

"Я объяснила, что у ребенка уже с обеда опух глаз и он продолжает распухать еще больше, и что мы хотели бы показать его специалисту, узнать, что с глазом, пока еще не поздно", - рассказала Ивета.

Но, по ее словам, разговор в тот вечер закончился советом подождать до следующего утра или, если будет хуже, вызвать неотложную помощь. Это произошло где-то между семью и восемью часами вечера.

Руководитель Центра неотложной медицины Детской клинической университетской больницы Маркс Ронис признал, что так это точно не должно было произойти, но он не смог ответить, почему так произошло, поскольку мать не подавала официальной жалобы с конкретными словами, описанием проблемы.

В тот день Ивета купила в аптеке рекомендованные фармацевтом капли для глаз, которые стабилизировали ситуацию. Позже офтальмолог на консультации диагностировал аллергический конъюктивит.

В свою очередь, никто из сотрудников, дежуривших в больнице в тот вечер, не помнит такого звонка на домофон, были просмотрены и видеозаписи. Медики призывают родителей быть более настойчивыми, требовать, чтобы состояние здоровья ребенка было обследовано, а также написать официальную жалобу, чтобы другие пациенты не сталкивались с подобными ситуациями.

"Если все же кажется, что ответа было недостаточно, я бы призвал, если произошел такой нежелательный случай, что вас остановили у домофона и сказали, что вы должны уйти, все равно попросить, и я верю, что мои коллеги, которые работают, очень адекватные и отзывчивые люди. Попросить просто зайти внутрь и осмотреть пациента, и тогда вы готовы на компромисс: я хочу только, чтобы ребенка осмотрели, что все в порядко, и потом я отправлюсь домой", - заявил Ронис.

Он добавил, что "для эффективного решения внутренних проблем, чтобы подобное не происходило с другими, [..] мы не должны забывать подавать официальные жалобы в больницу, чтобы другие пациенты потом могли получить лучшие условия, чтобы такие ситуации не происходили".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !