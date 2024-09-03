Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 18 конфискованных у пойманных полицией в состоянии алкогольного опьянения водителей транспортных средств.

Общая предварительная рыночная стоимость 18 транспортных средств для Украины составляет 94 680 евро.

Список автомобилей: "Audi Q7" 2017 года выпуска (предварительная рыночная стоимость 25 000 евро), "Volvo S60" 2006 года (2 200 евро), "Mitsubishi Outlander" неустановленного года выпуска (2 550 евро), "Audi A6 Avant" 2007 года (3 090 евро), "Dodge Caliber" 2010 года (3 490 евро), "Toyota RAV4" 2009 года (5 100 евро), "BMW X5" 2004 года (5 250 евро), "Renault Megane" 2013 года (4 450 евро) и "Volvo V40" 2004 года (750 евро), "Volvo S60" 2003 года (250 евро).

Также Украине передадут "Opel Vivaro" 2007 года (4 300 евро), "Mercedes Benz C200 CDI" 2009 года (4 800 евро), "Subaru Outback" 2018 года (13 900 евро), "Audi A3" 2005 года (2 100 евро), "Škoda Rapid" неустановленного года выпуска (6 400 евро), "Mercedes Benz A180" 2004 года (900 евро), "Lexus RX300" 2004 года (4 250 евро) и "BMW 320" 2008 года (5 900 евро).

Напомним, что за вождение автомобиля с содержанием алкоголя в организме выше 1,5 промилле или в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения — предусмотрена уголовная ответственность. Также, в дополнение к штрафу, конфискуется автомобиль.

Передача конфискованных транспортных средств Украине — один из способов латвийской помощи Киеву в борьбе с российской агрессией.

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