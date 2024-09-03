По-прежнему возникают ситуации, когда Украине обещают военную помощь, но до фронта она доходит спустя несколько месяцев, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после встречи с президентом Албании Байрамом Бегаем.

Он отметил, что такая ситуация ненормальна и вызывает сожаление, так как обещания часто не соответствуют действительности.

Албания как кандидат на вступление в ЕС соблюдает все введенные санкции в отношении России как государства-агрессора, заявил президент Ринкевич. "Албания поддерживает Украину и политически, и практически. Наша поддержка Украине должна быть не только формальной, но вплоть до полной победы Украины в начатой Россией войне", — подчеркнул латвийский президент.

Президент Албании также выразил поддержку победе и территориальной целостности Украины. Он отметил, что Албания помогает Украине как в военном, так и в гуманитарном плане.

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