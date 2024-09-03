Наследники не проявили интерес к накоплениям более чем тысячи скончавшихся участников второго уровня пенсионной системы, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (VSAA) за период с 2020 по 2023 год.

Во всех этих случаях оставленный в наследство капитал второго уровня пенсии превышал 43,75 евро, ведь меньшие суммы не подлежат наследованию и зачисляются в специальный бюджет государственных пенсий.

С 2020 года каждый участник второго уровня пенсионной системы, которому еще не назначена пенсия по возрасту, имеет право выбрать, как VSAA должно поступить с накопленным капиталом второго уровня в случае его смерти до назначения пенсии по возрасту. Одним из вариантов является передача накопленного капитала в наследство в порядке, установленном Гражданским законом.

Почти 80% тех, кто уведомил VSAA о своем выборе, отметили именно этот вариант. Однако, наследники, чтобы получить наследство, должны обратиться заявить о своих правах, обратившись к нотариусу. А потому желательно, чтобы наследодатель все же проинформировал своих близких о завещании до ухода из жизни, подчеркивает VSAA.

Если наследники не осведомлены о завещании умершего и не начали дело о наследстве у нотариуса, VSAA рекомендует узнать, не оставил ли умерший в наследство капитал второго уровня пенсии. Это касается случаев, когда умерший родился после 2 июля 1951 года, был участником второго уровня пенсионной системы или также скончался после 1 января 2020 года и на день смерти ему не была назначена пенсия по возрасту.

Наследники могут потребовать часть наследуемого капитала второго пенсионного уровня в течение десяти лет с момента смерти наследодателя. Пока не появились наследники или не прошло десяти лет со дня смерти участника второго уровня пенсионной системы, накопленный капитал продолжает управляться выбранным им управляющим активами. Если наследники не объявятся в течение десяти лет, накопленный капитал второго уровня переводится в специальный пенсионный бюджет.

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