Поэтесса Лиана Ланга покинула ряды Новой консервативной партии (НКП), подтвердил агентству LETA председатель правления НКП Гатис Эглитис.

Эглитис предположил, что Ланга приняла решение покинуть партию в связи с "не очень хорошими результатами" на выборах в Европейский парламент (ЕП), прогнозируя, что свое будущее она видит в других политических силах, с которыми потенциально может сотрудничать.

Ранее ряды НКП покинул и бывший министр сообщения Талис Линкайтс, который вместе с Лангой был одним из лидеров списка НКП на выборах в ЕП.

Линкайтс шел в списке под первым номером, а Ланга - под вторым. После выхода из партии Линкайтс заявил, что сейчас "пришло время обратить внимание на профессиональные вызовы".

На выборах в Европарламент НКП получила поддержку лишь 1,5% избирателей.

До этого партия не смогла пройти в 14-й Сейм, после чего многие члены политической силы покинули ее.

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