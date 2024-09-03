Fоtо: F64 Photo agency, tās fotogrāfiem vai fotopartneriem pieder visas autortiesības uz publicētajiem fotoattēliem. Fotoattēlu kopēšana un izmantošana jebkurā veidā un apjomā bez rakstiskas saskaņošanas ar aģentūru F64 Photo agency ir aizliegta.

Поэтесса Лиана Ланга покинула ряды Новой консервативной партии (НКП), подтвердил агентству LETA председатель правления НКП Гатис Эглитис.

Эглитис предположил, что Ланга приняла решение покинуть партию в связи с "не очень хорошими результатами" на выборах в Европейский парламент (ЕП), прогнозируя, что свое будущее она видит в других политических силах, с которыми потенциально может сотрудничать.

Ранее ряды НКП покинул и бывший министр сообщения Талис Линкайтс, который вместе с Лангой был одним из лидеров списка НКП на выборах в ЕП.

Линкайтс шел в списке под первым номером, а Ланга - под вторым. После выхода из партии Линкайтс заявил, что сейчас "пришло время обратить внимание на профессиональные вызовы".

На выборах в Европарламент НКП получила поддержку лишь 1,5% избирателей.

До этого партия не смогла пройти в 14-й Сейм, после чего многие члены политической силы покинули ее.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь