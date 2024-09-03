Министерство сообщения представило на согласование информационный доклад, в котором предлагается в бюджетном периоде фондов Европейского союза на 2021–2027 годы создать соединение уже существующих в Латвии железнодорожных путей шириной 1520 мм (миллиметров) на участке от Рижского Центрального вокзала до аэропорта Рига до завершения первого этапа проекта Rail Baltica. Финансирование планируется привлечь, перераспределив средства ЕС из других инфраструктурных проектов Министерства сообщения.

В докладе говорится, что разработано оптимизированное техническое решение для создания железнодорожного соединения от Рижского Центрального вокзала до аэропорта Рига, а также для улучшения движения пассажирских поездов на маршруте от центра Риги до мультимодальной пассажирской станции "Даугавкрасти" в Саласпилсе, что позволит соединиться с линией Rail Baltica шириной 1435 мм.

В результате на начальном этапе международные скоростные поезда, курсирующие по Rail Baltica, не будут заезжать в Ригу, а будут останавливаться в Саласпилсе.

Предложения предусматривают создание железнодорожного соединения с шириной колеи 1520 мм от Рижского Центрального вокзала до аэропорта Рига, завершение строительства обеих станций для их использования пассажирскими поездами с шириной колеи 1520 мм до завершения первого этапа проекта Rail Baltica.

Также Министерство сообщения предлагает совершенствовать инфраструктуру железной дороги шириной 1520 мм, включая модернизацию пассажирских станций на линии Рижский Центральный вокзал - "Даугавкрасти", а также модернизировать платформы станций и остановочных пунктов на других линиях, принадлежащих ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

В министерстве объясняют, что в связи с реализацией проекта "Rail Baltica", который предусматривает создание новой железнодорожной инфраструктуры европейской колеи шириной 1435 мм, и исходя из первоначальной оценки, что замена всей существующей сети колеи 1520 мм на 1435 мм экономически необоснованна и неосуществима как минимум в ближайшие десятилетия, железнодорожная сеть Латвии в будущем будет состоять из линий шириной 1435 мм и 1520 мм.

Решение основывается на взаимодействии обеих железнодорожных инфраструктур (1435 мм и 1520 мм) в Рижском регионе, включая строительство линии колеи 1520 мм от аэропорта до станции Иманта с использованием новой инфраструктуры "Rail Baltica" (эстакады и насыпи), модернизацию линии колеи 1520 мм на участке Иманта-Рижский Центральный вокзал, завершение строительства южной части Рижского Центрального вокзала и пассажирского терминала аэропорта.

Также предлагается модернизировать участок железной дороги колеи 1520 мм на маршруте Рижский Центральный вокзал-Саласпилс, что обеспечит пассажирам возможность добраться до аэропорта поездом еще до завершения основной трассы "Rail Baltica".

Министерство сообщения дало оценку и перспективам строительства нового железнодорожного моста через Даугаву в Риге - рядом с уже существующим. В докладе говорится, что существующий железнодорожный мост через Даугаву в Риге может обеспечить движение 12 пассажирских поездов в каждом направлении в час, что эквивалентно одному поезду каждые пять минут. Таким образом, в первой фазе реализации проекта Rail Baltica строительство нового моста для пассажирских поездов не является приоритетом.

Министерство сообщения отмечает, что существующая железнодорожная инфраструктура с колеей 1520 мм может обеспечить движение экспресс-поездов для пассажиров между Рижским центральным вокзалом и аэропортом Рига каждые 30 минут.

Это означает, что в Саласпилсском крае в месте пересечения Даугавы проектом "Rail Baltica"(то есть, новый железнодорожный мост будет построен сначала там, а не в Риге) у водохранилища Рижской ГЭС планируется создание пассажирской станции для связи местных пассажиропотоков с железнодорожной линией "Rail Baltica" с шириной колеи 1435 мм. На модернизированной линии будут организованы экспресс-рейсы до Центрального вокзала Риги и железнодорожной станции аэропорта Рига, с использованием поездов челночного типа компании AS "Pasažieru vilciens" (PV), которые будут курсировать по существующей линии с шириной колеи 1520 мм от центра до Иманты, а затем по новому ответвлению 1520 мм до аэропорта.

На реализацию этого решения потребуется примерно 524,29 миллиона евро, из которых около 400 миллионов евро можно получить за счет перераспределения средств, предназначенных для других инфраструктурных проектов Министерства сообщения, из структурных фондов ЕС (в докладе Минсообщения подробно предлагает механизмы перераспределения средств).

Подготовленное решение является частью сценария первой фазы реализации проекта Rail Baltica, который будет представлен Кабинету министров в сентябре этого года.

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