21% водителей не считают необходимым обновлять свои знания и навыки в отношении правил дорожного движения, говорится в латвийском "индексе ответственного вождения Carlsberg 0.0".

Более половины (56%) опрошенных водителей следят за новостями Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) об изменениях в правилах. 22% используют различные онлайн-тесты и другие бесплатные ресурсы, в то время как лишь 2% водителей посещают занятия по вождению.

Но чем больше времени прошло с момента получения водительских прав, тем важнее обновлять свои знания, считает руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

"Например, нужно проверять свои знания в доступных в интернете онлайн-тестах. Занятия по вождению особенно полезны для тех, кто по каким-либо причинам долгое время не садился за руль. Также они могут помочь тем, кто регулярно водит, но не чувствует себя уверенным в ряде ситуаций на дорогах", - отметил Ванкс.

По сравнению с данными аналогичного опроса за прошлый год, в этом году ситуация улучшилась в два раза. Прежде знания о правилах дорожного движения не обновляли 42% водителей в Латвии.

Кроме того, на 17% больше водителей следят за новостями CSDD о изменениях в правилах дорожного движения — в прошлом году это делали 39% опрошенных.

Анализируя данные по возрастным группам, чаще всего не обновляют знания и навыки водители в возрасте от 18 до 29 лет (25%), а реже всего — водители в возрасте от 60 до 74 лет (17%). Некоторые водители указали в опросе, что обновляют свои знания, обучаясь вместе со своим ребенком, который получает права на управление транспортным средством; другие следят за актуальными новостями в социальных сетях и СМИ, а также обсуждают их со знакомыми.

Следить за изменениями в правилах дорожного движения можно на сайте Министерства сообщения, где кратко изложены изменения. С подробными поправками в законе можно ознакомиться на сайте Likumi.lv.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !