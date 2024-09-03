Латвия поддерживает путь Албании в Европейский союз (ЕС), заявила премьер-министр Эвика Силиня на встрече с президентом Албании Байрамом Бегаем.

Во вторник на встрече с Бегаем Силиня выразила удовлетворение тем, что у стран хорошие отношения, которые продолжают развиваться. Кроме того, обе страны укрепляют как свою, так и общую безопасность НАТО.

Премьер высоко оценила то, что инвестиции Албании в оборону достигли 2% ВВП в год. Она также выразила благодарность за вклад албанских военных, входящих в состав размещенной в Латвии боевой группы расширенного присутствия НАТО, в укрепление безопасности Латвии и всего Балтийского региона. Латвия вносит свой вклад в стабильность и безопасность региона Западных Балкан, обеспечивая участие латвийских военных в миссии НАТО в Косово. Должностные лица также обсудили необходимость продолжения поддержки Украины в ее борьбе с агрессором.

Премьер подчеркнула, что Латвия поддерживает путь Албании в ЕС и важно, что Албания продолжает реформы. Кроме того, состоялось обсуждение экономического сотрудничества стран, при этом было отмечено, что есть потенциал для его расширения в таких сферах, как сектор информационно-коммуникационных технологий, туризм и торговля.

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