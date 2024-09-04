Центр государственного языка (ЦГЯ) уже применил административные штрафы, связанные с проверкой знания латышского языка, к двум депутатам Сейма от оппозиционной партии "Стабильность", сообщает портал LSM.lv. Ефимий Клементьев сначала не явился на проверку в ЦГЯ, несколько месяцев назад все же пришел на экзамен - и провалил его. Виктор Пучка уже второй раз не явился на проверку, за что получил административный штраф.

"К депутату Ефимию Клементьеву был применен административный штраф за несоответствующее использование государственного языка для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, решение вступило в силу 14 августа 2024 года. А депутату Виктору Пучку был наложен административный штраф за невыполнение законных требований должностных лиц или препятствование их работе, решение обжаловано," рассказала LSM.lv Мадара Реке, руководитель Департамента языкового контроля Центра государственного языка (ЦГЯ) и заместитель директора центра.

По словам Реке, Клементьев явился на проверку, разговаривал с представителями центра, и центр убедился, что политик не использует государственный язык в должной мере.

На вопрос о том, какие действия последуют, если депутат не сдал проверку на использование государственного языка, представитель ЦГЯ ответила: "Мы можем штрафовать неоднократно, но должны соблюдать разумные временные промежутки, чтобы дать человеку возможность улучшить свое владение языком. Обязанность состоит в устранении нарушения — освоить государственный язык и использовать его в повседневной жизни. Конечно, это зависит от самого человека, как он устраняет нарушение, в какие сроки, никаких других действий с нашей стороны не предусмотрено."

Председатель партии "Стабильности!" Алексей Росликов в интервью LSM.lv заявил, что его не беспокоят штрафы, выписанные однопартийцам.

"Мы идем навстречу, у депутата Сейма Латвийской Республики нет обязанности проходить такие проверки, но мы идем, разговариваем", - сказал Росликов.

Когда его попросили уточнить, как это может не быть обязанностью, если к депутатам применены административные штрафы именно за невыполнение этой обязанности государственного должностного лица и суд это подтвердил, Росликов ответил: "Это спорный вопрос".

Политолог Юрис Розенвалдс, комментируя эту ситуацию, выразил удивление тем, как вообще возможно, что депутаты Сейма могли так долго игнорировать призывы госучреждений явиться на проверку, и как можно работать в Сейме, не владея латышским языком на соответствующем уровне. Он также удивлен, почему не действуют депутаты, которые занимают жесткую позицию по вопросам государственного языка, и не используют имеющиеся у них возможности.

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