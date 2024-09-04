Новая консервативная партия (НКП) после неудачного старта на выборах в Европейский парламент (ЕП) и выхода из нее нескольких членов на данный момент оценивает, что предложить избирателям в будущем, заявил агентству LETA лидер политической силы Гатис Эглитис.

По его словам, на данный момент политическая сила оценивает проделанную работу и планы на будущее. "Оценка избирателей была не очень высокой, сейчас партия оценивает, кто мог бы стать лидером", - пояснил Эглитис, добавив, что, например, лидеры на евровыборах "вероятно, не смогли сильно повлиять на избирателей".

Эглитис также отметил, что как лидер партии он должен подумать и оценить, что можно предложить избирателям, поскольку нынешнее предложение явно не было привлекательным.

Согласно информации на сайте НКП, в правлении партии осталось только два человека - Эглитис, который занимает пост председателя правления, и Андрис Витолс, занимающий должность заместителя председателя.

Между тем, официальное издание Latvijas Vēstnesis уже сообщало, что от должностей в правлении партии были освобождены Мария Балцере, Валтерс Бергс, Маргарита Колосова и Гунтис Расимс.

Ряды НКП покинули также поэтесса Лиана Ланга и бывший министр сообщения Талис Линкайтс, который вместе с Лангой был одним из лидеров партии на евровыборах.

Линкайтс стартовал на выборах под первым номером, а Ланга - под вторым. После выхода из партии Линкайтс заявил, что сейчас "пришло время обратить внимание на профессиональные вызовы".

НКП не добилась успехов на выборах в ЕП, получив лишь 1,5% голосов избирателей.

До этого НКП не удалось переизбраться в 14-й Сейм, тогда ее покинули некоторые видные члены партии. В свою время НКП основал юрист Янис Борданс, который после неудачи партии на парламентских выборах отдалился от политической деятельности.

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