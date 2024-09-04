Ограничение роста зарплат в общественном секторе будет политической ответственностью министров, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Министры должны решить, в каких сферах имеются важные потребности, например, дигитализация и упрощение процессов, и их нужно быстрее развивать, поэтому допускается повышение зарплат. Например, в секторе информационно-коммуникационных технологий, где иначе невозможно найти специалистов, сказала премьер.

В свою очередь в других сферах и на уровне руководства, где зарплаты уже достигли установленного уровня или находится на среднем уровне, повышения быть не должно. "В каждой отрасли это нужно рассматривать индивидуально. Мы не сможем установить размер зарплаты индивидуально для каждого во всем госуправлении - это будет политической ответственностью министров", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, будет ли официально утверждено замораживание зарплат депутатов, министров и руководства госкомпаний, Силиня сказала, что депутаты Сейма должны сами принять решение о своих зарплатах, так как правительство этого сделать не может.

Как сообщалось, правительство одобрило ограничение роста фонда зарплат в 2025 году в пределах 2,6%. Ограничение будет распространяться на органы госуправления, включая самоуправления и государственные и муниципальные предприятия. Не коснется ограничение только зарплат сотрудников органов внутренних дел.

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