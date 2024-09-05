От запланированных изменений налогообложения рабочей силы выиграют 97% трудоустроенных, отметил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

"В целом 97% жителей Латвии выиграют от этой реформы — их доходы вырастут", — заявил министр, добавив, что планируется поднять минимальную зарплату и установить фиксированный необлагаемый минимум для всех работников.

По словам Ашераденса, сейчас ведутся очень интенсивные переговоры между партиями, работодателями и профсоюзами для достижения приемлемого варианта, который хотя бы наполовину устраивал все стороны.

"Это нелегко — пять сторон, деталей крайне много, но, похоже, мы продвигаемся вперед", — заверил министр.

Он также добавил, что пока решено двигаться только в направлении изменения налогов на рабочую силу.

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