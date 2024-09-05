До 30 сентября на обочинах нескольких улиц Риги появятся новые платные парковки, сообщает муниципальное предприятие "Rīgas satiksme" . Цель оборудования новых мест для стоянки — лучше организовать движение транспорта и облегчить парковку автомобилей в местах, где на это есть спрос. Введение платных стоянок позволит упорядочить парковку, уменьшить вероятность того, что неправильно припаркованные автомобили будут мешать другим участникам движения и создавать пробки. При оборудовании новых парковок учитывается план развития Риги, ориентированный на улучшение качества окружающей среды и содействие доступности общественного транспорта. Новые парковки будут располагаться преимущественно в зоне с тарифом C.

Новые парковки будут созданы на следующих улицах и участках:

Улица Алояс: от улицы Миера до улицы Кр. Валдемара и от улицы Кр. Валдемара до улицы Томсона (тарифная зона C)

Улица Экспорта: от улицы Микеля до улицы Муйтас и от улицы Микеля до улицы Экспорта (тарифная зона B)

Улица Гертрудес: от улицы Кр. Валдемара до улицы Сколас (тарифная зона B)

Улица Гростонас: от улицы Я. Далиня до улицы Я. Дикманя и от улицы Я. Далиня (тарифная зона C)

Улица Госпиталю: от улицы Миера до улицы Зирню (тарифная зона C)

Улица Я. Далиня: от улицы Сканстес до улицы Гростонас и от улицы Кр. Валдемара до улицы Весетас (тарифная зона C)

Улица Кр. Валдемара: от улицы Алояс до улицы Малпилс (тарифная зона C)

Улица Нитаурес: от улицы Кр. Валдемара до улицы Томсона (тарифная зона C)

Улица Пулквежа Бриежа: от улицы Петерсалас до улицы Ханзас (тарифная зона D)

Улица Рупниецибас: от улицы Ханзас до улицы Петерсалас (тарифная зона D)

Улица Томсона: от улицы Нитаурес до улицы Малпилс и от улицы Малпилс до улицы Я. Далиня (тарифная зона C)

Улица Зирню: от улицы Сканстес до улицы Весетас, от улицы Весетас до улицы Кр. Валдемара и от улицы Миера до улицы Госпиталю (тарифная зона C).

"Rīgas satiksme" напоминает, что жители, зарегистрированные в соответствующей тарифной зоне, могут оформить карту жителя, которая обеспечит более удобное использование парковок. Карту следует разместить на видном месте — с левой стороны на передней панели автомобиля так, чтобы контролеры парковок могли убедиться в наличии документа и проверить его содержание, включая срок действия и номер документа.

Парковка в зонах B, C и D платная в будние дни с 8.00 до 20.00, по субботам с 9.00 до 17.00, а в воскресенье и праздничные дни парковка бесплатнаz. Оплатить услуги парковки можно через мобильные приложения Mobilly или Europark.

Более подробную информацию о предлагаемых услугах "Rīgas satiksme", графике движения общественного транспорта, видах билетов и других новостях можно найти на сайте www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях "X", "Facebook".

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