С четверга, 5 сентября, во всех новых электропоездах, находящихся в эксплуатации, начали работать регистраторы билетов, сообщает пресс-служба Pasažieru vilciens.

В переходный период, пока пассажиры привыкают к регистраторам, билеты будут по-прежнему проверять кондукторы в дополнение к самостоятельной регистрации.

Важно отметить, что с сегодняшнего дня пассажиры обязаны самостоятельно регистрировать свои билеты, независимо от их типа, места приобретения и формата (регистраторы будут распознавать все бумажные и электронные билеты, включая багажные).

Портал Delfi еще в августе протестировал работу новых валидаторов. Подробнее читайте - Заработало или глючат? Кажется, валидаторы в поездах Vivi уже включены — можно ли без кондукторов

В каждом электропоезде установлено 16 регистраторов билетов. Чтобы зарегистрировать билет, пассажир должен поднести квадратную кодовую часть купленного билета к оптическому датчику, расположенному с правой стороны регистратора, и дождаться на экране подтверждающего сообщения об успешной регистрации.

Для более быстрого и плавного считывания билетов в мобильное приложение Vivi были внесены изменения - увеличена яркость экрана. Поэтому пассажирам советуют использовать только последнюю версию мобильного приложения Vivi.

Чтобы пассажирам было проще научиться пользоваться регистраторами билетов, на цифровых экранах в поездах будет отображаться информация о том, как регистрировать билеты и как правильно пользоваться регистраторами. Помощь в регистрации билетов будут оказывать и кондукторы.

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