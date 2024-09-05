В четверг, 5 сентября, Сейм поддержал в первом чтении поправки к Закону "О дорожном движении", которые с 1 ноября этого года вводят запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Законопроекту присвоена срочность - соответственно, он будет утвержден в двух, а не в трех чтениях.

Поправки предусматривают, что транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, которые сейчас находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября.

После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения.

Министерство юстиции предлагает включить в регулирование два исключения. Законопроект не будет касаться лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжают в Латвию с целью навестить родственников. Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел, автомобили, зарегистрированные в Беларуси, смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.

Депутат Народно-хозяйственной комиссии Сейма Янис Витенбергс (Национальное объединение) на предыдущем заседании отметил, что таких исключений нет в регулировании, касающемся транспортных средств, зарегистрированных в России, которые уже не могут находиться в Латвии.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство") заявила, что белорусская диаспора значительно отличается от российской, отметив, что представители белорусской оппозиции ранее призывали не поддерживать первоначальную версию законопроекта. "Поэтому мы готовы быть гибкими, если политическая ситуация в Беларуси изменится", — добавила представитель МИД.

Планируется, что в случае несоблюдения нового регулирования в Латвии может быть осуществлена конфискация зарегистрированных в Беларуси транспортных средств в пользу Украины.

Запланированные изменения в нормативные акты предусматривают обязанность владельцев автомобилей с белорусскими номерами, въехавших на территорию Латвии, зарегистрировать их в Латвии в установленные сроки, а также устанавливают ответственность за несоблюдение этой обязанности.

Также будет предотвращено уклонение владельцев таких автомобилей от ответственности за нарушение правил дорожного движения, поясняет Министерство юстиции.

Аналогичный законопроект был предложен оппозиционным Национальным объединением, но в конце июня его отклонили как ответственная комиссия, так и Сейм, заявив, что Министерство юстиции готовит соответствующее регулирование.

Как уже сообщалось, с 16 июля Служба государственных доходов (VID) запретила въезд в Европейский Союз (ЕС) через пункты пропуска на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах автомобилям, зарегистрированным в Беларуси.

Чтобы снизить риски обхода санкций, ЕС при утверждении очередного пакета санкций против Беларуси в значительной степени привел санкции, наложенные на Беларусь, в соответствие с санкциями против России. Был введен запрет на ввоз товаров белорусского происхождения или экспортируемых из Беларуси. В приложении включены и легковые автомобили.

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