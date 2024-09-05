В четверг, 5 сентября, Сейм во втором чтении поддержал предложенные Министерством обороны поправки к Закону "О военной службе", которые предусматривают возможность в кризисных ситуациях принимать на военную службу мотивированных иностранных граждан, в том числе из Украины.

Поправки к третьему чтению можно подать до 10 сентября.

Сейчас национальное регулирование не предусматривает возможность приема мотивированных иностранцев на военную службу в кризисных ситуациях. Однако опыт Украины показывает, что в составе национальных вооруженных сил могут эффективно сражаться граждане других стран.

Как отмечает Министерство обороны, в Вооруженные силы Украины могут вступить иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют судимостей за преступления, признаны годными к военной службе, прошли профессиональный психологический отбор, имеют соответствующую физическую подготовку, позволяющую выполнять боевые задачи, и имеют право на законный въезд на территорию Украины.

Предыдущий военный или боевой опыт считается преимуществом, но не является обязательным требованием для начала службы в Вооруженных силах Украины.

Поправки к латвийскому Закону "О военной службе" предусматривают, что в случае общей или частичной мобилизации на добровольной основе смогут подать заявки на военную службу в Национальных вооруженных силах граждане стран Европейского союза, стран Европейской ассоциации свободной торговли, стран НАТО, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

Иностранцев примут на службу, заключив с ними контракт на военную службу, если они будут соответствовать требованиям по состоянию здоровья, установленным министром обороны, не будут являться сотрудниками или агентами служб безопасности СССР или другой иностранного государства, и если их принятие на службу будет соответствовать интересам национальной безопасности по заключению Службы военной разведки и безопасности.

На службу могут быть приняты иностранцы, которые не были осуждены за особо тяжкие преступления и легально находятся в Латвии.

Иностранец должен владеть государственным языком или хотя бы английским или французским языком. Владение языком будет проверяться в порядке, установленном министром обороны.

Иностранцы смогут заключать контракт на военную службу на срок, определенный министром обороны, но не превышающий период военного или чрезвычайного положения. Иностранцам, принятым на военную службу, может быть установлен испытательный срок до шести месяцев.

Во время службы иностранцы будут проходить активную службу и иметь статус военнослужащего. Это означает, что они будут получать месячное денежное довольствие, установленное для военнослужащих. Также у таких иностранных военнослужащих и членов их семей будут права на социальные гарантии, за исключением права на пенсию за выслугу лет. Иностранцам также могут быть присвоены воинские звания, за исключением офицерских.

Контракт может быть расторгнут досрочно, если, например, военнослужащий будет признан негодным к активной службе по состоянию здоровья или будет уволен за нарушение дисциплины.

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