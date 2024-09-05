В четверг, 5 сентября, Сейм передал в парламентскую Комиссию по запросам запрос оппозиционной фракции "Стабильность" к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"). С помощью запроса депутаты хотят выяснить - правда ли, что министров на заседании правительства обслуживал официант.

Поводом для запроса стало то, что в видеосюжете TV3 Ziņās якобы можно увидеть, что на заседании 27 августа членов Кабинета министров обслуживал официант.

Недавно назначенный директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в программе "Spried ar Delfi" объяснил, что во время длительного заседания правительства он попросил своих коллег помочь разлить и разнести кофе участникам заседания, чтобы им не приходилось самим ходить к кофемашине.

В свою очередь, парламентская фракция "Стабильности", выражая "недоумение по поводу такого расточительства правительства и необходимости в "дополнительной" услуге", требует, чтобы Силиня пришла в Сейм и ответила на ряд вопросов.

В запросе говорится, что депутаты хотят узнать, предусмотрена ли в 2024 году должность официанта в перечне должностей Кабинета министров или это является внешней услугой. Также Силиню просят разъяснить, какие обязанности выполняет официант и какое вознаграждение он получает. Дополнительно задается вопрос, будет ли использована услуга официанта в следующем году.

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