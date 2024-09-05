В пятницу, 6 сентября, планируется начать подготовительные работы по продлению линии 7-го трамвая от нынешней конечной остановки у торгового центра "Dole" до перекрестка улиц Латгалес и Вишкю, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений муниципального предприятия SIA "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

На первом этапе на улице Вишкю планируется проложить электрокабели и контактные сети, необходимые для движения троллейбусов. Также во время работ будет перестроена инфраструктура уличного освещения.

Одновременно продолжится разработка основного проекта строительства продления линии трамвая, в который будут включены предложения, высказанные на общественных обсуждениях, касающиеся нерешенных вопросов, существующих уже несколько десятилетий.

С продлением линии трамвая улучшится доступность общественного транспорта, будет обеспечено больше возможностей для пересадки, а также создана экологичная система общественного транспорта, что одновременно повысит общую скорость его движения. Это будет первое строительство новой линии трамвая за последние 40 лет.

Общая длина продления линии 7-го трамвая составит 2,2 километра. Во время строительных работ на участке земли у перекрестка улиц Латгалес и Вишкю будет построен пересадочный узел общественного транспорта.

Для обеспечения функциональности будет построено новое диспетчерское здание, а также подъездные пути для общественного транспорта как с улицы Латгалес, так и с улицы Вишкю.

Пересадочный узел будет спроектирован так, чтобы транспортные средства разных видов имели свои траектории движения, и пассажиры могли легко пересаживаться с одного маршрута на другой без больших перемещений.

Также будут проведены работы по благоустройству территории, включая установку навесов, указателей, интерактивных информационных стендов и табло, озеленение и уличное освещение. Маршрут 15-го троллейбуса будет продлен на 300 метров по улице Вишкю до пересадочного узла.

Проект планируется завершить к маю 2026 года. Для его реализации заключен договор с дорожностроительной компанией SIA "Binders" на сумму 28 155 811 евро на разработку проекта, строительство и авторский надзор.

Проект финансируется из Фонда восстановления Европейского Союза и осуществляется в рамках Механизма восстановления и устойчивости.

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