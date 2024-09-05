В четверг, 5 сентября, Совет по общественным электронным масс-медиа (SEPLP) утвердил поправки к Концепции мультимедийной платформе нацменьшинств, утвердив план, что с 1 января 2025 года на LTV7 содержание будет только на государственном языке. Об этом в соцсети "X" сообщил член SEPLP Янис Эглитис.

Сейчас единственная регулярная передача на русском языке в программе LTV7 - это "LSM+ новости".

Изменения будет зафиксировано в общественном заказе.

До сих пор в общественный заказ включались передачи на русском языке.

В общественном заказе на 2024 год было указано, что в условиях продолжающейся войны в Украине, на LTV7 будут сохранены новости на русском языке, чтобы предоставлять проверенную и надежную информацию аудитории, которая в первую очередь потребляет информацию на русском языке в медиа.

Šodien SEPLP sēdē apstiprinājām grozījumus Mazākumtautību multimediju platformas koncepcijā, apstiprinot plānu, ka no 2025.gada. 1.janvāra LTV7 saturu nodrošinās tikai valsts valodā. Izmaiņas tiks nofiksētas arī sabiedriskajā pasūtījumā. — Jānis Eglītis (@egliitis) September 5, 2024

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