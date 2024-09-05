Скончалась бывшая депутат Сейма Инесе Лайзане, сообщили порталу Delfi в Национальном объединении.

Лайзане была депутатом 10-го, 11-го и 12-го Сейма, многолетним членом Даугавпилсского партийного отделения "Национального объединения". В 12-м Сейме Лайзане занимала должность председателя Комиссии по правам человека и общественным делам Сейма.

Также Лайзане была актрисой и директором Даугавпилсского театра с 2001 по 2009 год.

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