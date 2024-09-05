В августе этого года многие политические силы пережили падение рейтинга, а самое ощутимое - премьерское "Новое Единство", сообщает портал LSM.lv со ссылкой на опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения SKDS.

Предыдущий замер политических симпатий SKDS делал в июне, в июле опрос не проводился. Поэтому сравниваются рейтинги за июнь и август.

Если бы выборы в Сейм состоялись завтра, то в августе 9,5% респондентов проголосовали бы за оппозиционное Национальное объединение. В июне за эту политическую силу были готовы проголосовать 9,9% респондентов.

Далее следует "Новое Единство" с 8,7% (в июне – 10,9%), уступившее Нацобъединению первое место. По сравнению с июнем рейтинг "Новое Единство", возглавляемое премьер-министром Эвикой Силиней, снизился ощутимо – на 2,2%. "

Первую тройку замыкает оппозиционная "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса с 7,4% (в июне 7,3%).

Далее следуют коалиционные "Прогрессивные", за которых в августе были готовы проголосовать 6,4% (в июне 6,7%), "Согласие", которое сейчас не представлено в Сейме – 5,3% (в июне 6,1%), правительственный Союз "зеленых" и крестьян – 5,1% (в июне 5,3%), оппозиционная "Стабильность" – 4,7% (в июне 4,1%).

За оппозиционный "Объединенный список" в августе проголосовали бы 4,5% (ранее 5,1%), за "Суверенную власть", не представленную в Сейме – 2,6% (в июне - 2,2%), за Latvijas attīstībai – 2% (ранее 2,4%), за Новую Консервативную партию – 1,8% (ранее 1,5%).

В опросе принимали участие 1789 граждан Латвии.

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