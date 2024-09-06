на дороге Свенте - граница с Литвой (Субате) (Р70) на участке от Свенте до пересечения с дорогой Илуксте-Илзе-Виткушки (В702) шесть участков со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Ожидаемое время проезда через участок ремонтных работ - 45 минут;

на дороге Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи движение организовано со светофорами на четырех участках, со знаками приоритета на одном-двух участках, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Чтобы проехать этот участок, потребуется 43 минуты;

на дороге Илуксте (Вирсайши) – Бебрене – Биржи (Р72) от Мазслати до Засы пять участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда - 40 минут;

на участке дороги Вецумниеки–Нерета–Субате (Р73) от Акнисте до Рите ограничение скорости 50 и 70 км/ч, один участок со светофором, ожидаемое время проезда - 40 минут;

на участке автодороги Вентспилс-Колка (Р124) от Вентспилса до Лиепене четыре участка со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда - 35 минут;

на участке автодороги Вентспилс-Дундага (Р77) от пересечения с региональной дорогой Вентспилс-Колка (Р124) до лесных дорог Риесту Дамбис и Отрайс Риесту Дамбис три участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч . Ориентировочное время проезда – полчаса;