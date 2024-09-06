В сети государственных дорог продолжаются ремонтные работы - ограничения действуют на 58 участках дорог. Больше всего работ ведется в Видземе и Земгале, в основном на региональных и местных дорогах, сообщило предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).
LVC обращает внимание, что в субботу, 7 сентября, с 5 до 17 часов в Неретской волости Айзкраукльского края во время учений Земессардзе на региональной дороге Екабпилс – граница с Литвой (Нерета) (P75) будет действовать ограничение скорости до 10–30 км/ч.
Крупнейшие ограничения на главных государственных дорогах:
на участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене есть четыре участка со светофорами и локальный объезд, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время проезда через участок ремонтных работ - 30 минут;
на участке Вентспилсского шоссе (А10) от поворота на мельницу Угалес (V1323) до дороги Уденсвада движение на двух участках регулируется светофорами или регулировщиками, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Примерное время проезда – 45 минут.
Самые большие ограничения движения на государственных региональных дорогах:
на дороге Свенте - граница с Литвой (Субате) (Р70) на участке от Свенте до пересечения с дорогой Илуксте-Илзе-Виткушки (В702) шесть участков со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Ожидаемое время проезда через участок ремонтных работ - 45 минут;
на дороге Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи движение организовано со светофорами на четырех участках, со знаками приоритета на одном-двух участках, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Чтобы проехать этот участок, потребуется 43 минуты;
на дороге Илуксте (Вирсайши) – Бебрене – Биржи (Р72) от Мазслати до Засы пять участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда - 40 минут;
на участке дороги Вецумниеки–Нерета–Субате (Р73) от Акнисте до Рите ограничение скорости 50 и 70 км/ч, один участок со светофором, ожидаемое время проезда - 40 минут;
на участке автодороги Вентспилс-Колка (Р124) от Вентспилса до Лиепене четыре участка со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда - 35 минут;
на участке автодороги Вентспилс-Дундага (Р77) от пересечения с региональной дорогой Вентспилс-Колка (Р124) до лесных дорог Риесту Дамбис и Отрайс Риесту Дамбис три участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч . Ориентировочное время проезда – полчаса;
на дороге Плявиняс (Гостини)–Мадона–Гулбене (Р37) от Цесвайне до пересечения с дорогой Вецадулиена–Кайпи (V447) может быть до пяти участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Чтобы проехать этот участок, требуется полчаса.
Все участки строительных работ и ограничения движения по всей Латвии можно посмотреть на сайте LVC.