Церемония приведения к присяге - это только начало пути, и впереди будет много интересных и трудных дней, сказал сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич на церемонии приведения солдат к присяге у памятника Свободы в Риге.

Президент пожелал молодым солдатам силы и выносливости в повседневной жизни и поблагодарил их за то, что они вступили в ряды вооруженных сил. Он также поблагодарил инструкторов и командиров, которые приложили все усилия для проведения курса обучения.

"Это только начало пути, и впереди будет много интересных и трудных дней. Я уверен, что этот день станет незабываемым в вашей биографии, потому что вы приносите присягу только один раз, но должны быть верны ей до конца жизни", - подчеркнул президент.

Присягу приняли 435 военнослужащих, призванных на Службу государственной обороны в июле 2024 года, и 32 военнослужащих профессиональной службы.

19 июля военная база в Адажи приветствовала солдат призыва 2024 года - всего 450 граждан Латвии, из них 383 добровольца, в том числе девять девушек, а также 67 молодых людей, которые были отобраны для службы случайным образом.

Первый призыв в Адажи начал служить 1 июля 2023 года и закончил 31 мая 2024 года.

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