Государственное финансирование политических партий будет заморожено и в следующем году не увеличится, сообщила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Партнеры по коалиции поддержали ее предложение приостановить индексацию финансирования партий, которое в настоящее время привязано к уровню минимальной зарплаты.

Как сообщалось, правительство работает над проектом госбюджета на 2025 год, а фискальное пространство является отрицательным, поэтому министерствам дано задание пересмотреть свои бюджеты. Ограничив расходы министерств, правительство надеется сэкономить 50 млн евро.

Также правительство одобрило ограничение прироста фонда зарплат в общественном секторе на 2025 год в пределах 2,6%.

В связи с мерами экономии в социальных сетях звучали призывы ограничить и прирост финансирования политических партий. По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в 2023 году 12 политическим партиям и их объединениям из госбюджета было выплачено 5,67 млн евро.

Согласно данным KNAB, в 2024 году финансирование политических партий из госбюджета составит уже 6,65 млн евро. Наибольшая сумма выделена "Новому Единству"- 1,12 млн евро. Союз "зеленых" и крестьян получит 898 761 евро, "Объединенный список" - 790 482 евро, Национальное объединение - 752 007 евро. Три партии получат около 0,5 млн евро - "За стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте". Также финансирование выделено еще шести партиям, часть из которых не представлена во властных структурах и ведет минимальную политическую деятельность.

Согласно закону, финансирование из госбюджета получают партии, за которые на последних парламентских выборах проголосовало более 2% избирателей. Финансирование привязано к минимальной зарплате, поэтому ее повышение означает и увеличение государственного финансирования партий. Планируется, что в 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро, что, согласно закону, будет означать также регулярное увеличение финансирования партий.

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