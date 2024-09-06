Жители одного из многоквартирных домов Риги попали в тупиковую ситуацию: они регулярно слышат крики соседки, которая, предположительно, женщина психически нездорова. Но принудить человека к лечению в Латвии можно лишь в двух случаях: если есть угроза жизни или здоровью самого человека или окружающих. Латвийское радио разобрало эту довольно распространенную ситуацию с Бюро омбудсмена, полицией и психиатром.

В странах Балтии решительно покончили с принудительной психиатрией, когда человек мог "получить диагноз" и попасть на лечение в психиатрическую больницу... в качестве наказания за действия совершенно не связанные с психическим здоровьем. Сегодня лечение возможно только с согласия пациента, за исключением очень узкого спектра обстоятельств. А поскольку далеко не все психически больные люди осознают свой недуг, нередко заболевание становится серьезным испытанием для родных, близких и не такого уж инклюзивного общества Латвии.

Портал Delfi рассказывал кошмарную историю женщины, чей муж внезапно сошел с ума. И историю матери, которая не знает, как после ее смерти будет жить психически нездоровый сын. А как быть, если с психикой не в порядке у соседа или соседки, которая кричит и беспокоит днем и ночью - какие действия возможны в таком случае?

Жалобы жильцов в Рижскую муниципальную полицию ситуацию не разрешили: женщину нельзя наказать в административном порядке, поскольку у нее есть справка от семейного врача. Родственники тревожной соседки участия в процессе не принимают - они не выдержали и съехали.

Что делать в такой ситуации?

Вооружиться терпением, продавать квартиру или все же есть способ по-человечески разрешить проблему?

Бюро омбудсмена. "С точки зрения омбудсмена, мы не стали бы концентрироваться на том, есть ли у этого человека психическое расстройство или нет, - сказала представитель бюро Рута Силиня. - Самое главное — быть соседями, ладить между собой. С любым соседом могут возникнуть ситуации, когда ужиться непросто". Силиня отметила, что в демократической стране невозможно заставить человека пройти лечение - это было бы возвращением в советские времена.

Рижский центр психиатрии и наркологии. Главный врач Службы психиатрической помощи Беате Штернберга подтвердила, что психиатрическая помощь – добровольная. Да, при психических заболеваниях часто бывает, что человек сам не понимает своей ситуации и своего заболевания. Тогда инициаторами лечения становятся родственники, а в некоторых случаях и соседи. В приемный покой Центра можно приехать без направления, если человек согласен".

Полиция. Крик может сопутствовать многим заболеваниям. Если человек кричит в доме, соседи должны обратиться в полицию в любом случае – здоров ли он или болен. Но ограничить действия человека через полицию можно лишь в случае, если "человек угрожает себе, здоровью или жизни других людей". Соседи имеют право звонить на единый номер 112, дать информацию оператору – тот решит, какую помощь какой службы требуется, сообщила представитель муниципальной полиции Кристине Клявениеце.

Лечение против воли

Если больной помещен в психиатрическую больницу против его воли, консилиум психиатров в течение 72 часов принимает решение о дальнейшем лечении – останется ли больной в больнице или может отправиться домой.

Если врачи принимают решение о необходимости лечения – суд должен вынести решение за сутки. Если он решит, что пациента нужно лечить без его согласия, то врачи имеют право лечить.

Суд может установить срок лечения до двух месяцев. Если по истечении этого периода человеку не станет лучше, период лечения может быть продлен до шести месяцев.

Какие еще варианты?

О подобных людях нужно информировать местные соцслужбы (в обсуждаемом случае службы были в курсе). Через них психологическую помощь могут получить и соседи, которые страдают, например, от чьих-то постоянных криков в доме.

Руководитель территориального центра Рижской социальной службы Dzirciems Инга Лидака призывает "принимать разных людей и с пониманием относиться к разного рода заболеваниям" и "быть инклюзивными".

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