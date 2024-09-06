На настоящий момент налог на добавленную стоимость (НДС) не будет изменен, но такая возможность сохраняется на случай, если государству срочно нужно будет инвестировать в оборону, заявила в пятницу, 6 сентября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство) на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, на котором правительство обсуждает решения с работодателями и профсоюзами.

Как уже сообщалось, правительство и социальные партнеры все же договорились о предстоящих налоговых изменениях. Планируется повысить минимальную зарплату (в 2025 году она достигнет 740 евро, в 2026 году - 780 евро, в 2027 году - 820 евро и в 2028 году - 860 евро), ввести фиксированный необлагаемый минимум (510 евро с 2025 года, 550 евро с 2026 года, 570 евро с 2027 года) и повысить ставки подоходного налога с жителей. При доходе до 150 300 евро в год, или 8 775 евро в месяц, ставка этого налога составит 25,5%, а свыше 105 300 евро - 33%.

Министерство финансов утверждает, что в результате налоговой реформы доходы у 95% работающих вырастут, а не упадут - невзирая на повышение налоговых ставок. Увеличение произойдет благодаря росту минимальной зарплаты и необлагаемого минимума. То есть, из объяснений Минфина следует, что получатели низких и средних зарплат выиграют.

Латвийская конфедерация работодателей уже заявила, что готова поддержать такую налоговую реформу, если при этом не будет в 2025 году повышен НДС.

Латвийское объединение свободных профсоюзов ранее указывало, что любое повышение НДС ударяет по жителям, снижая покупательскую способность населения, и соответственно, нивелируя повышение доходов за счет снижения налоговой нагрузки на рабочую силу.

Оценивая предложенные изменения в налогообложении рабочей силы, Эвика Силиня признала, что "все немного недовольны результатом", однако достигнута цель – улучшить конкурентоспособность системы налогообложения рабочей силы среди стран Балтии.

Силиня также напомнила, что при разработке изменений в налогообложении рабочей силы не было намерения изменять НДС. В то же время она отметила, что идея изменения НДС "сохранена в резерве" как "страховка" на случай ухудшения ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что в связи с предстоящим повышением минимальной заработной платы, государственное финансирование политических партий будет заморожено на следующий год.

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