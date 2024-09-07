В субботу, 7 сентября, в рамках фестиваля "Белая ночь" будут организованы дополнительные рейсы по маршруту 1-го трамвая. До примерно 01.05 дополнительные рейсы будут курсировать от центра города как до Юглы, так и до Иманты.

Ознакомиться подробно с программой фестиваля - можно здесь: Куда пойти в "Белую ночь" в Риге: от ночного рейва в трамвае до хора в бассейне

Дополнительные рейсы организованы в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы.

Более подробную информацию о предоставляемых услугах, расписаниях, видах билетов и других новостях можно найти на сайте www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях "X", "Facebook".

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