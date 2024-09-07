В Риге на пляжах Кишэзерса и Кипсалы вода прогрелась до +21 градуса, свидетельствует информация, обобщенная полицией Рижского самоуправления.

На пляже Луцавсалы и озера Бабелитис температура воды достигает +20 градусов.

В Вакарбулли и Румбуле температура воды составляет 19 градусов, а в Вецаки - всего 18 градусов.

Рижская муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды одно из девяти официальных мест для купания в столице, где работают спасатели. В основном стражи порядка следят за безопасностью на воде в местах для купания ежедневно с 10 до 22 часов.

Ночью в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях: в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, в Румбуле, на озере Бабелитис и Кишэзерс, однако следует учитывать, что в ночные смены работает меньшее число спасателей, чем днем.

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