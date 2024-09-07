На состоявшейся в пятницу в Литве встрече министры сообщения стран Балтии подтвердили намерение построить "Rail Balticа" к концу этого десятилетия, поскольку в связи с геополитической ситуацией необходима инфраструктура, которая позволит быстро транспортировать боеприпасы и оборудование в больших количествах.

По сообщению министра инфраструктуры Эстонии Владимира Света, до конца года совместное предприятие проекта "RB Rail" подготовит предложения по экономии затрат и поиску дополнительного финансирования. Затем они могут стать предметом переговоров между странами Балтии.

На встрече в Литве министры обсудили, как до завершения строительства "Rail Balticа" соединить столицы трех стран Балтии существующей железной дорогой. Открытое в этом году железнодорожное сообщение Вильнюс-Рига было очень хорошо встречено пассажирами, что, по словам Света, подтверждает необходимость продолжения налаживания железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой. Кроме того, министры ознакомились с подготовкой стран к будущей интеграции "Rail Balticа" с существующей балтийской железнодорожной системой.

Свет с министром сообщения Латвии Каспаром Бришкенсом и министром транспорта Литвы Мариусом Скуодисом подписали по итогам встречи декларацию, в которой подчеркнута необходимость существенного увеличения поддержки строительства инфраструктуры гражданского и военного назначения. По мнению министров, в результате изменения геополитической ситуации существенно возросла потребность в инвестициях в инфраструктуру, позволяющую быстро и в больших объемах транспортировать военную технику.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !